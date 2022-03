TORE! Kolm eestlannat jõudsid jälitussõitu, sprindivõit läks Saksamaale. Tomingas asub Otepää MK-etapi eel särtsu otsima, Oja ja Külm säilitavad positiivset meelt ja ootusärevust 

Tomingas sõnas ETV otsestuudiole nii: „Väga raske on olla, väsimus on ist sees. Olen liiga usin treenija ja lihased andsid täna tunda.“ Järgmisel nädalavahetusel Otepääl sõidetava MK-etapi eel ütles Tomingas, et olukord pole lootusetu. „Reedeni on aega, et särtsu koguda. See on igaühe enda teha, kuidas seda koguda, mina ilmselt pean end treeningutega tagasi hoidma,“ lisas Tomingas.