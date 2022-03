Eesti meeslaskesuusatajad jäid ka hõredas konkurentsis punktikohtadest kaugele. Zahkna: „Siit saab ainult paremaks minna.“ 

Ta tunnistas, et võidud toodavad uusi võite. „On üha lihtsam ja lihtsam, sest olen aina rohkem ja rohkem enesekindel,“ sedastas Fillon Maillet, kes ühtlasi tundis kahetsust, et Soomes polnud kohal kõik maailma tipud.

„1+1 oli tänase seisundi kohta rahuldav, aga sõit polnud nii hea kui eile teates. Siis jõudsin teisel ja kolmandal ringil hästi sõita ja see süstis enesekindlust. Läksin täna ründavalt peale, aga teisel ringil venis asi pikaks. Tõusude peal on näha, et parimate meestega on vahe sees,“ tunnistas 50. koha saanud Ermits. „Tänavu pole jälitussõite väga palju sõita saanud. Mida rohkem starte pakutakse, seda parem.“

Teiste eestlaste võistlus jäi lasketiirudesse, sest nii Raido Ränkel kui ka Rene Zahkna jätsid üles lausa neli märki. Ränkel nentis, et ootas enamat. „Täna polnud sõitu ega laskmist. Lamadestiirus on ühest eksimusest kahju, sest see tundus kindel olevat. Ma ei taha selle taha pugeda, aga püsti pole kindlust. Tundub, et lasen kõrgel paremini – äkki on siin liiga palju hapnikku,“ vihjas ta naljatades Hiina kõrgmäestikus toimunud olümpiale, kus tal õnnestus laskmine paremini kui MK-sarjas.