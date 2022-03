ÕL PEKINGIS | KOLMIKVÕIT! Avapäeval kolm kulda teeninud Ukraina sportlased jõudsid paraolümpiale sõja ja õhku lastud silla kiuste 

Ukraina 54-liikmeline delegatsioon pidi alustama teekonda Pekingi paraolümpiale 24. veebruaril. Samal päeval alustas Vladimir Putin sõda Ukraina vastu. Läbi ime – ja seda rõhutavad kõik ukrainlased – on nad Hiinas päral. „See on märk, et Ukraina oli ja jääb riigiks. See on sümbol, et Ukraina elab!“ rõhutas riikliku paralümpiakomitee president Valeri Suškevõtš.