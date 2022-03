Tartu unistus sõelmängudest sai järjekordse hoobi. Kivi: „Iga mees peab vaatama peeglisse ja tegema pisikesi asju paremini.“ 

Kaotusega muutus Emajõe Ateena esindusklubi seis üsna keeruliseks. Eesti-Läti liiga sõelmängudele pääseb kaheksa parimat, tartlased on hetkel kaheksa võiduga esimesena joone all. Nende ees oleval Rapla Avis Utilitasel on neist küll vaid üks võit enam, aga samas on neil lausa kolm matši varuks. Ülikoolisatsil on tänavu pidada veel neli kohtumist, kus neile tulevad teiste seas vastu liigat juhtiv Riia VEF ning teist kohta hoidev Ventspils.