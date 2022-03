Eesti kurlinguvõistkonna jaoks algas paralümpia valusa kaotusega

Et tipptasemel võib määrata vähene, näitas kuuenda vooru lõpplahendus: ideaalse soorituse korral võinuks Eesti tagasi võita kolm punkti, halva õnne korral aga saanuks punkti hoopis vastane. Läks nagu läks: võitis küll Eesti, aga seda vaid ühe punktiga, mis tähendas, et ameeriklased said viimases kahes voorus kaitsta kolmepunktilist edu ja seda viimase viske õigusega.

Järgmisena ootavad ees hiinlased

Eesti teise vastase, Hiina seis on vähemalt võõrustajate jaoks kergelt šokeeriv. 2018. aasta mängudest on neil ette näidata esikoht, kuid koduseks paralümpiaks on treenitud suure plagu all, kus kirjas: „Pyeongchangi kuld on ajalugu. Pekingis alustame nullist.“