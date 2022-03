ÕL PEKINGIS | KOOLIRAHA MAKSTUD! Avamängud kaotanud Eesti kurlinguvõistkond otsib avavõitu lahingust lätlastega. „Tahaks revanši võtta.“

Eestlased kinnitasid kui ühest suust, et Pekingis viibitud nädalaga on end joonele saadud. „Ajavahet enam ei ole, uneaeg on paigas ja mingit väsimust pole,“ sõnas Lauri Murašov.

Kas esimene võistluspäev paraspordi suurimal areenil oli selline nagu oodatud? „Ma arvasin, et olen rohkem närvis, aga olin palju rahulikum. Need Eesti kohalikud võistlused, kus me oleme mänginud tavakurlingimängijatega, seal olen isegi olnud rohkem närvis,“ võttis avapäeva emotsiooni kokku Kätlin Riidebach.

Riidebachi sõnul on lätlaste alistamise võti väga lihtne: uskuda enda strateegiasse ja visetel mitte eksida. Et tegu on lõunanaabritega, annab lihtsalt kõigele vunki juurde: „Eks see ikka naabrist parema tunne käib sinna juurde. Aga see ei ole selline halva tooniga mõte, et tahaks neile ära teha. Pigem selline… Et võiks ju! Viimane kord, kui me nendega mängisime, siis kaotasime (Tallinnas peetud turniiril tänu lätlaste imetäpsele otsustavale viskele – V. V.). Nüüd tahaks revanši võtta.“