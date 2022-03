Aasia triatloniliidu president teenis enesetapu teinud sportlase tõttu tegutsemiskeelu 

Väärkohtlemises osalejad teenisid erinevaid karistusi, nüüd võeti ette ka Aasia triatloniliidu president Justin Sukwon Park. Nimelt otsustas rahvusvaheline triatloni alaliit, et Park on rikkunud rahvusvahelist eetikakoodeksit ja triatloniliidu turvalisuspoliitikat ning selle eest määrati talle kaheaastane tegutsemiskeeld ja 1000 dollari suurune rahatrahv. Park on hetkel Aasia triatloniliidu president ja Choi süüdistuste ning järgnenud uurimise ajal oli ta ka Korea alaliidu juht. Ta väitis, et tema valitsemise ajal leiti, et Korea alaliit ei pea neiu poolt tehtud süüdistusi ise uurima, sest sellega tegeleb kohalik politsei. Choi surma järel astus Park küll tagasi Korea alaliidu presidendi positsioonilt, kuid jäi endiselt ametisse kogu Aasia alaliidu liidriks. Nüüd pole tal aga kaks aastat triatlonivõistlustele asja, sest kannab tegutsemiskeeldu, kuna rahvusvaheline alaliit leidis, et mehe käitumine Choi juhtumis oli toona ebapiisav.