Kuulus MMA-võitleja plaanib ära osta mõne jalgpalli tippklubi, laual on ka Abramovitši Chelsea 

Suurbritannia väljaanne The Mirror kirjutas, et endine UFC maailmameister McGregor, kes on Iiri päritolu, tahab ära osta mõne kuulsa jalgpalliklubi. Silma on ta peale pannud kolmele kandidaadile ehk kahele tiimile, keda ta fännab - Manchester Unitedile ja Iiri tiimile Celticile -, aga hiljutiste sündmuste valguses on mehe huviorbiiti kerkinud ka Londoni Chelsea, mille senine omanik ehk Venemaa rikkur Roman Abramovitš otsustas klubi juhtimise Ukraina agressiooni valguses enda kätest ära anda.

Seni Chelseat omanud Abramovitš hindas klubi väärtuseks kolm miljardit naela. McGregor pole aga ilmselt sugugi ainuke kosilane, kes tahaks Londoni tippklubi enda kontrolli alla saada. The Mirrori andmetel on MMA-mehe kõvaks konkurendiks Türgi rikkur Mushin Bayrak. Tema esindajad ei ole veel kinnitanud, et on teinud Chelsea eest ametliku pakkumise, kuid lähipäevil peaks selles asjus toimuma kohtumine.