Laskesuusatamise jälitussõidu võit läks Norrasse, kaks eestlannat tulid punktikohale 

Võistlust alustas liidrina eile eraldistardiga sprindis võidutsenud sakslanna Denise Hermann, kellele järgnesid norralanna Tiril Eckhoff ja rootslanna Stina Nilsson. Esimesse lasketiiru jõudsid neli esimest naist ehk Herrmann, Eckhoff, Nilsson ja Hanna Öberg koos. Neist ainsana sai puhaste paberitega läbi Eckhoff, kes läks esimesest tiirust ära liidrina. Korra mööda uhanud Herrmann järgnes talle 22,9 sekundit hiljem, seejärel juba rootslanna Nilsson (+26,5).

Samal teemal Talisport Murdmaasuusatamise olümpiavõitja jõudis laskesuustajana esmakordselt poodiumile, jälitussõitu pääses kolm eestlannat Kätte võidetud esikohta Eckhoff enam käest ei lasknud ja läbis võistluse esimesed kolm lasketiiru puhtalt - viimasel tulistamisel lipsas aga sisse kaks eksimust. See siiski ei vääranud Eckhoffi edu. Kokkuvõttes finišeeris ta ajaga 31.40,8 ja edu lähima jälitaja Dorothea Wiereri ees oli 15,9 sekundit. „Väga tore on tagasi tipus olla. Olin täna väga väsinud. Viimastel laskudel ei olnud mul enam fookust, aga natuke siiski vedas,“ sõnas Eckhoff ETV otse-eetris.

Neli nulliringi lasknud Wierer kihutas end 17. kohalt teiseks, kuigi sõnas ise, et see oli uskumatu saavutus. „Ei arvanud, et jõuan 17. kohalt poodiumile,“ nentis ta ETV eetris. Lootusrikkalt vaatas ta ette järgmisel nädalal Otepääl toimuvale MK-etapile. „Rääkisin tuttavatega ja seda kiideti, aga loodan, et seal pole väga tuuline,“ rääkis Wierer.

Kolmanda koha täna sai kolmel korral eksinud Herrmann, kellel kogunes kaotust Eckhoffile 19,5 sekundit. Neljandaks kerkis norralanna Marte Olsbu Röiseland, kuid esikolmikus alustanud Nilsson langes 20. positsioonile.

Eestlannadest oli täna stardis kolm sportlast. Tuuli Tomingas alustas parimana 29. kohalt, kokku eksis ta ühes tiirus ühe korra, kaotust võitjale kogunes kaks minutit, 22 sekundit ja üheksa sajandikku. Finiši järel jäi eestlanna niimoodi lõpukoridori pikaks ajaks lebama, et kaasvõistleja Deedra Irwing tuli talle appi suuski jalast ära võtma.

Punktikohale sõitis end ka Regina Oja, kes alustas 38. kohalt, aga lõpetas 35. naisena. Tiirudes eksis ta kahel lasul, kaotust võitjale läks kirja kolm minutit ja 0,9 sekundit. ETV otse-eetris nentis ta võistluse järel, et rajal oli täna väga raske kannatamine.

Kolmanda eestlannana täna jälitussõidus osalenud Susan Külm lasi täna mööda neli lasku ja jõudis finišisse 49. kohal (+4.43,8). „Laskmine ei tulnud täna välja,“ nentis ta. Sõidupoolt aga Külm kiitis: „Muidugi on lõbusam sõita, kui jaksad pingutada. Sirged olid siin minu jaoks rasked, tõusud tunduvalt lihtsamad.“ Ta nentis, et alati saaks esineda paremini, aga on rahul sammuga, mis on võrreldes varasemaga edasi teinud.