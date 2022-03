KUUEST KUUS: laskesuusakuningas püsib jälitussõitudes võitmatuna 

Kolmas tiirus jättis Jacquelin ühe märgi üles, aga Fillon Maillet’l tegutses taas kiirelt ja eksimusteta. MK-sarja üldliider eksis küll võistluse viimasel lasul, aga see prantslase esikohta ei vääratanud ja 29aastane atleet võttis etapivõidu. Tänavu on MK-sarjas sõidetud kuus jälitussõitu, Fillon Maillet jäi esikohata vaid detsembri alguses Östersundis. Samuti tuli prantslane selles distsipliinis olümpiavõitjaks.

„Kahjuks ei midagi head, algas halvasti ja üheski tiirust ei tulnud nulli,“ ütles Ermits, kes vaatas järgmisel nädala toimuva Otepää MK-etapi suunas. „Olen seda kaua oodanud. Kui see välja kuulutati, tõi see mulle lisamotivatsiooni. See on koht, kus tahan olla heas vormis ja võistelda kõrge koha eest.“