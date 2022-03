MK-sarjas viiendat kohta hoidev Ilves: „Nii ebavõrdsetes oludes pole ammu hüpatud.“  

„Nii ebavõrdsetes oludes pole ammu hüpatud. Kõigepealt hakkas päike rajale peale paistma, kiirused vähenesid ja kõik olid aeglasemad. Ja siis tuli lisaks taganttuul. Nii ta läks. Tegeleme siiski välispordiga, kus on keeruline kõigile võrdseid tingimusi tagada. Kahju on just selles plaanis, et esimeste päeva põhjal tundusin olevat väga heas hoos,“ selgitas Ilves pühapäevast segadust, kus mitmed tipud ei saanud suusahüppemäel head tulemust kirja.