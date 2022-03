Kämblaluu murdnud liiga parima skoorijata mänginud Rapla näitas Viimsile hambaid, Kalev sai 15. järjestikuse kaotuse 

Viimsi ja Rapla kohtumise eel selgus, et viimased jäid kümneks nädalaks ilma Jaron Martinist. Eesti-Läti liiga detsembrikuu kõige väärtuslikum mängija ja tänavu parimana keskmiselt üle 20 punkti toonud mängujuht murdis reedel trennis kämblaluu ja suure tõenäosusega teda tänavu rohkem platsil ei näe.

Viimsi tegi teisel poolajal sotid selgeks

Hoolimata Martini kaotamisest näitas Rapla võõrsil Eesti-Läti liiga neljandale klubile hambaid. Sven Kaldre ja Demajeo Willie Wigginsi eestvedamisel võitsid külalised avaveerandi 28 : 19 ning üheksa punktilist edu hoidsid nad poolajavileni. Viimsi mängujuht Rait-Riivo Laane nentis, et Rapla visketabavus oli väga hea. „Neil oli hästi väljamängitud kohad ja nad olid vabad. Ma ei teagi, kas me magasime nende mehed maha või olid meie enda ebakõlad. Vabalt pannes visataksegi sisse,“ lausus ta teleülekandes kohtumise järel.