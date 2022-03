Vene riistvõimleja kleepis rinnale Z-tähe ja ronis ukrainlase kõrvale 

20aastane Kuljak on mitmekordne Venemaa juunioride meister, kes võistles nädalavahetusel Kataris peetud MK-etapil neutraalse sportlasena, kuna tema kodumaa liikmelisus rahvusvahelises võimlemisliidus on Ukraina sündmuste tõttu peatatud. See tähendas, et kuigi tema võistlusvormi värvideks olid ikkagi valge, sinine ja punane, siis Vene lippu kui sellist seal kusagil näha ei olnud.