HEA TÖÖ: Eesti parim meesujuja alustas hooaega Prantsusmaal kahe võiduka etteastega 

„Minu hommik hakkas väga tagasihoidliku ujumisega 200 meetri vabaujumises,“ kirjutas 21aastane sportlane laupäevase etteaste järel Facebookis. „Aeg 1.50,66 viis mind küll kuuendana finaali, aga see tuli üle kivide ja kändude. Samas tuli ka arvesse võtta eilset hilisõhtust reisimist, rasket laagrit jne. Õhtul saabusin ujulasse uue hingamisega ning seda oli kohe ka soojendusel tunda. Lõpuks puudutasin A-finaalis seina esimesena ajaga 1.48,94. Tulemusega saab väga rahule jääda, kuna suutsin ennast raskest olukorrast välja tuua ja hooaja esimeses stardis hea soorituse kokku panna.“

Pühapäeval pani Zirk võistlusele kuldse punkti. „Sarnaselt eilsele suutsin ka täna alavõidu võtta,“ hindas ta 400 meetri vabaujumist. „Õhtuse finaali lõpetasin ajaga 3.52,86, mis on minu karjääri paremuselt üheksas resultaat. Selle tulemusega on nüüd minu nimel Eesti läbi aegade kümme parimat ujumist 400 meetri kroolis. Pärast kiiret nädalavahetust Prantsusmaal on aeg tagasi koju lennata ja uuesti treenima asuda.“