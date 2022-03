Dener Jaanimaa jääb Jaapanisse veel kaheks hooajaks 

„Esimesed viis meeskonda liigas on suhteliselt head. Jaapani mängijad on väga kiired ja osavad, eriti üks-üks olukordades. Rünnakupool on tiimides kõrgel tasemel ning see, et kaitses jäädakse vahel kasvult ja jõult alla, mulle sobis. Sain palju visata ja lisaks mõnes kohtumises küllap kümmekond väravasöötu anda,“ võttis Jaanimaa hooaja kokku.