Kihlatuga Belgiasse kolinud Eesti koondislane: meil oli algusest peale kokku lepitud, et Ingela tuleb kaasa! 

Eesti võrkpallikoondise sidemängija Renet Vanker (23) siirdus hiljuti oma esimesse välisklubisse Belgiasse, kus tema tööandjaks on Maaseiki Greenyard. Kuigi vahepeal toimus võistkonnas muudatus ehk peatreeneri vahetus, on meie mees eluga vahvlitemaal rahul ja naudib edu palliplatsil. Selle juures on suureks abiks tema kihlatu Ingela, kes samuti Eesti tolmu jalgadelt pühkis ja tulevase abikaasaga välismaale kolis.