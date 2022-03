Andrei Nazarov: kui kõik läheb enam-vähem normaalselt, siis võiks Ksenija järgmisel aastal võistelda! 

„Muidugi on see jutuks olnud,“ kinnitas Nazarov. „Kui kõik läheb enam-vähem normaalselt, siis võiks Ksenija 2023. aastal võistelda!“

Mullu suvel pärast Tokyo olümpiat ütles Balta, et kaugushüppega ta enam ei tegele ja pigem siirdub tulevikus sprindiradadele. „Kõne alla tulevad distantsid alates 100 meetrist,“ rääkis Nazarov. „Proovida võiks veel mõnda ala, mis on seni tegemata jäänud.“

Kaugushüpe on vigastusteohtlik ja Baltat on tabanud mitu karmi tagasilööki. Samas on ta olnud just sel alal väga edukas. Suurimatest kordaminekutest tuleb siinkohal välja tuua tallinlanna triumf 2009. aasta sise-EMil Torinos, kuues kohta 2016. aasta Rio de Janeiro olümpiamängudel ning finaali jõudmine 2009. aasta väli-MMil Berliinis.