ÕL PEKINGIS | Paralümpiaküla raputab seksijutt! 

Plantey on pidanud ratastooli kasutama 11. eluaastast saati. Nüüdseks on ta 39 ja olnud oma praeguse tüdruksõbra Trianaga koos üle 10 aasta. Koos on nad avastanud ohtralt asju, mida puudega inimene saab linade vahel teha. Oma kogemusi jagatakse heldelt ka teistega.