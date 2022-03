VIDEO | Võimas Duplantis uuendas teivashüppes taas maailmarekordit 

Senine Duplantise maailmarekord pärines 2020. aasta veebruarist, kui ta hüppas Glasgow’s 6.18. Enne teda kuulus rekord prantslasele Renaud Lavillenie’le, kellele eelnes Sergei Bubka ülipikk valitsusaeg. Kokku uuendas ukrainlane rekordnumbreid lausa 35 korral ja viis siserekordi 6.15 ning välitippmargi 6.14 peale. 22aastase Duplantis on seni uuendanud rekordeid vaid sees, aga tema käes on ka välirekord, mis on 6.15. Absoluutrekordit pole ta väljas uuendanud.