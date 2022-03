ÕL PEKINGIS | Kurlingu sünnimaa andis eestlastele karmi õppetunni 

*Kuigi suurturniiridel osaleb ametlikult ikkagi Ühendkuningriigi nime kandev võistkond ja kodukandis võivad jääl kive loopida kõik huvilised, on britid omavahel kokku leppinud, et inglastel, waleslastel ja põhjaiirlastel rahvusvahelistele medalite mängimisel asja pole. Seal on kuningriigi eest alati väljas šotlased.