FIFA lubab välismängijatel Venemaa tolmu jalgadelt pühkida 

Juba varem oli FIFA otsustanud, et Venemaa koondis ja klubid on kõigilt rahvusvahelistelt võistlustelt eemaldatud. Venemaa jätkuv agressioon Ukrainas on toonud kaasa selle, et paljud seal mängivad välismaalased sooviks riigist lahkuda, kuid et nad on klubidega lepingutega seotud, pole see olnud nii lihtne. Nüüd aga võivad nad kohe Venemaalt lahkuda, kui seda soovivad.

„FIFA soovib veelkord väljendada oma hukkamõistu Venemaa jätkuva jõu kasutamise suhtes Ukrainas," seisab FIFA värskes avalduses. „Välismängijatel ja treeneritel on õigus ühepoolselt peatada oma töölepingud kõnealuste klubidega kuni Venemaa hooaja lõpuni (30. juuni 2022). Mängijad ja treenerid loetakse kuni 30. juunini lepingu alt väljas olevateks ja seetõttu on neil vabadus sõlmida leping mõne teise klubiga, ilma et see tooks kaasa mingeid tagajärgi."

Seega tähendab FIFA otsus siiski seda, et mängijad saaks mõne teise riigi klubi esindada kuni 30. juunini, kuid seejärel peaks neist uuesti saama oma praeguse ehk mõne Venemaa klubi pallurid. Sellele viitas omapoolses kommentaaris ka rahvusvaheline mängijate ühendus Fifpro, kelle hinnangul oleks tulnud minna kaugemale.

„Kuigi mõned vastu võetud meetmed on abiks, siis otsus lubada välismängijatel ainult lepingud peatada ja seega Venemaa klubidest vaid ajutiselt lahkuda, on liiga arg. Mängijatel on ülejäänud hooajaks raske tööd leida, kuna neid ähvardab ebakindlus ja mõne nädala pärast on nad taas väga raskes olukorras. Nendel mängijatel tuleks lubada oma lepingud lõpetada,“ andis Fifpro mõista, et taoline ajutine lahendus pole sugugi hea lahendus.

Samal ajal andis FIFA ka teada, et 24. märtsil toimuma pidanud MM-valiksarja play-off-mäng Ukraina ja Šotimaa vahel on Ukraina sõjasündmuste tõttu edasi lükatud. Uut kuupäeva pole veel paika pandud, ent tõenäoliselt katsutakse matš ära pidada juunis.