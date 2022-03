Kui kõrgel võiks olla Armand Duplantise piir? Erki Nool usub, et ikka väga kõrgel! 

Armand Duplantis tegi seda taas: Rootsi teivashüppaja ületas esmaspäeva õhtul Belgradis toimunud jõuproovil kõrguse 6.19 ja nihutas enda nimele kuulunud maailmarekordit ühe sentimeetri võrra. Kümnevõistluse olümpiavõitja Erki Nool, kelle üheks trumpalaks oli mäletavasti samuti just teivashüpe, usub, et Duplantisel on küllalt potentsiaali, et rekordinumbreid veelgi kõrgemale ajada.