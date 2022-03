Tippsportlased panid Ukraina toetamiseks seljad kokku: Putin tuleb koheselt peatada! 

Foto: Kuvatõmmis/athletes-for-ukraine.de

Saksamaal Traunsteinis asutati möödunud pühapäeval ühing „Sportlased Ukraina eest“ (Athletes for Ukraine), mis koondab paljusid endisi ja praegusi tippsportlasi, treenereid ja sporditegelasi. Ühingu eesmärgiks on koondada kogu maailma spordiavalikkust, et protesteerida sõja vastu Ukrainas, panustada omaltpoolt humanitaarabisse ning tagada, et maailmas ei toimuks kuni Vene vägede Ukrainast lahkumiseni ühtegi spordivõistlust ilma, et sellelt kanduks pealtvaatajateni ja kodudesse protest sõja vastu.