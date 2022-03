Z-tähe rinnale kleepinud Vene riistvõimleja ei kahetse oma tegu: teeksin seda uuesti 

Tõsi, ilmselt uut võimalust Kuljakile selleks ei anta. Vastupidi, tõenäolisem on variant, et ta ei saa enam tükk aega võistelda. Võimlemine oli üks viimastest aladest, kus Venemaa ja Valgevene sportlased said rahvusvahelistel võistlustel osaleda, ent alates 7. märtsist ehk esmaspäevast kehtib sealgi neile keeld.

Lisaks ähvardab 20aastast sportlast pikk võistluskeeld. Rahvusvaheline võimlemisliit palus võimlemiseetika sihtasutusel algatada Kuljaki suhtes algatada distsiplinaaruurimise.

Kuid venelane ise peab end selles olukorras küllaltki süütuks. „Kui saaksin uue võimaluse ning mul oleks jälle valida, kas kannaksin oma rinnal Z-tähte, siis teeksin täpselt samamoodi,“ vahendas Kuljaki sõnu portaal RT.

Atleet selgitas, et tema arusaama järgi tähistab Z-täht võitu ja rahu, olgugi et see on kasutusel Ukrainasse tunginud Vene armee soomukite ja muu sõjatehnika peal.