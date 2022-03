ÕL PEKINGIS | Eesti koondise peatreener ei peaks elus enam päevagi töötama, aga armastus ala vastu on liiga tugev 

„Ma olin jah kodus luku taga, aga arvan, et kui Harri oleks ükskõik millisel ajal helistanud ja küsinud, siis ka tavaoludes oleks ma selle pakkumise peale kohale lennanud,“ muheles Bowden. „Mul on selles vallas olnud õnne, et sain varakult pensionile minna, nii et mul on piisavalt aega. Ma mõtlesin, et teeme ära. Sain oma perelt õnnistuse ja edasine on olnud juba väga lahe kogemus.“