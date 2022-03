Eesti koondislase ässade eest kogutakse Ukraina laste jaoks raha 

„Ukraina sõda on viimastel nädalatel maailma kõvasti raputanud ja olukord on mõjutanud suuresti kogu spordimaailma,“ seisab Savo Volley Facebooki lehel. „Andrus Raadiku sponsorfirma Metsäkorjuu Keuhanen Oy ja ka meie Savo Volleys tahame koos aidata kriisi keskele sattunud inimesi.“

„Homme on ainult üks eesmärk!“ sõnas Raadik ise uudispostitust jagades, vihjates toetuskampaania olulisusele. Postituse juures olevast videost on näha, et eestlane on sel hooajal servijoone taga ohtlik olnud – seega võib loota kampaania suurele edule.