Ukrainast lahkunud Eesti koondislane liitus Floraga 

Tamm on varasemalt Floras mänginud ning võitnud ka kolm Eesti meistritiitlit, ühe Evald Tipneri karika ning kaks Eesti Superkarikat. Eesti meistriks on ta kroonitud 2010., 2015. ja 2017. aastatel. Karika võitis 2016. aastal.

30-aastane Tamm on saanud A-koondises kirja 46 kohtumist ja löönud kolm väravat. Need kolm väravat lõi ta 2017. aastal Gibraltari vastu tipuründes mängides.

Tamm tunnistab, et kodus on hea olla. „Eestis on väga mõnus üle pika aja tagasi olla. Minu eesmärk on hästi mängida ja aidata klubil olla edukas,“ sõnas Tamm.