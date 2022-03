Saaga jätkub: Djokovic on USA turniiri nimekirjas, aga tema saatus on segane 

Djokovici ümber keerlenud mured algasid sellega, et ta polnud nõus ennast vaktsineerima, kuid soovis siiski mängida aasta esimesel Suure Slämmi turniiril Austraalias. Kohalikud ametivõimud lasid ta ilma vaktsiinita riiki, kuid siis otsustati, et tenniseväljakule toonane esireket siiski ei pääse. Djokovic ise väitis hiljem, et ta pole otseselt vaktsiinivastane, kuid tahab ise otsustada, mida tema organismi süstitakse ja mida mitte.

Kui Austraalia lahtistelt jäi serblane eemale, siis platsile lasti ta viimati veebruari lõpus Dubais peetud turniiril, kuid siis jäi ta toppama veerandfinaali. Nüüd on selgunud, et Djokovic võib uuesti platsile pääseda USAs toimuval Indian Wellsi turniiril, sest maailma teiseks numbriks langenud mees on lisatud osalejate nimekirja. Tema esimeseks vastaseks peaks olema David Goffini ja Jordan Thompsoni mängu võitja, kuid portaali insidethegames andmetel pole senini selge, kas vaktsineerimata Djokovic üldse mängima lastakse. Turniiri korraldajate sõnul on nad serblase esindajatega ühenduses, kuid keegi veel ei tea, kas vaktsineerimata Djokovic lubatakse riiki.