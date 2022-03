SÕDA JÄTKUB KA VORMELIRINDEL | Venemaa sponsor nõuab F1 tiimilt raha tagasi 

See ei sobi aga mitte Venemaa päritolu sponsorile. „Uralkali kavatseb kaitsta vastavalt õiguslikele protseduuridele oma huvisid ja nõuda hüvitisi selle eest, mida Uralkali on 2022. aasta jooksul juba F1 hooaja eel maksnud,“ vahendasid vormeliportaalid tiimi seisukohta.

Tehtud avalduse järgi on Uralkali sõnul suurem osa 2022. aasta toetusrahasid Haasile juba ära makstud ja seega pole aus, et nende koostööst nüüd loobuti. Uralkali väitel nõutakse seniste sponsorsummade kohest hüvitamist.

Portaal planetf1.com vahendas Uralkali pöördumist ka selles osas, et nad on seni enda arvates hästi käitunud. „Uralkali on aastaid abistanud maailma toiduabiga ja pakkunud abi erinevate alade spordioragnisatsioonidele ning üritustele nii Venemaal kui mujal,“ sõnati teadaandes.