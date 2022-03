Kalev/Cramo keskmängija Murphy rängast näovigastusest, koroonast ja Ukraina sõjast: „See on mu kolmas hooaeg Euroopas ja iga aastaga läheb asi hullemaks.“ 

„Esimesed uudised USAs näitasid olukorda päris karmis valguses. Naine helistas ja ütles, et peaksin koju ära tulema. Nägin ka ise, et oleme Ukrainale üsna lähedal ja tuli teade, et me ei jätka Ühisliigas. Loomulikult tekkis küsimus, kas sõda võib ka siia jõuda. Aga rääkisin tiimis kohalike mängijatega ja klubi suhtles leegionäridega, mis rahustas meid maha. Praegu tunnen mina ja teised end Eesti turvaliselt ning mängime oma lepingu lõpuni,“ meenutab Murphy mõne nädala taguseid emotsioone, kui Venemaa alustas Ukrainas sõjategevust.