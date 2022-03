Raieste oli Euroliigas tubli! Andres Sõber: stabiilne mängumees saab tiimikaaslastega läbi ja muus osas ei patusta 

Baskonia kohtus eile Efesiga ja nagu nimetas liiga koduleht, oli Raieste näol tegemist kohtumise X-faktori ehk kõige üllatavama osaleja või ootamatu esinejaga.

Samal teemal Korvpall Koondises ootamatult suure rolli saanud Tartu mängujuht oma suhtumisprobleemidest: kui hakkas alla minema, siis läks kõik täiega alla „Meie mees on õiges kohas ja meil on olemas üks tõsiseltvõetav korvpallur,“ sõnas Andres Sõber Raieste kohta, kes viskas eile 11 punkti ja võttis kaks lauapalli. „Jälgin siin erinevaid liigasid ja meie mehi pidevalt, aga Hispaania liigas mängimiseks pead olema ikkagi päris kõva mees!“ kiitis ta ka eestlase igapäevast koduliigat.

Viimsi treener Valdo Lips, kes on omal ajal noort Raiestet juhendanud, oli samuti hoolealuse edu üle rõõmus. „Sander on olnud seal juba hea mitu aastat ja eks ikka oleks oodanud, et läbimurre tuleb varem, aga tore, et see ükskord ikkagi tuli,“ rõõmustas Lips eduka Euroliiga kohtumise järel. „Kõige tähtsam on see, et ta leiaks stabiilsuse, sest rõhutan, et praegu oli tegemist ühe mänguga,“ lisas ta.

Ka Sõber ütles, et stabiilseks käitumiseks tuleb leida õige retsept, millel tema hinnangul on neli koostisosa. „Ta on tõsine poiss, aga sinna juurde kuulub veel mitu asja,“ sõnas Sõber. „Kui tahad olla tipptasemel kõva mees, siis esiteks pead olema andekas poiss. Teiseks pead olema kõva töötahtega vend,“ tutvustas Sõber. „Kolmandaks loeb see, et oskad käituda oma tiimikaaslaste ja treeneritega. Ja neljandaks pead kinni režiimist ehk ei tee suitsu ega pane kärakat. Kui neist neljast asjast kinni pead, hakkavad head esitused tulema,“ lubas Sõber.

Lisaboonuse annab meie mehele praegu kuuldavasti see, et ta Hispaanias viibinud juba aastaid ehk kuulub nii-nimetatud klubi treenitud mängijate hulka. See tähendab, et kui igal tiimil on õigus enda koosseisu nimetada vaid teatud arv välismängijajaid, siis Raieste sinna alla ei lähe - kuigi tal on taskus Eesti pass, läheb ta arvesse nagu kohalik mängija.See annab talle võimaluse teenida rohkem mänguminuteid.

Sõber avaldas lootust, et kuigi Barkonia armastab oma mängumehi endale hoida, saab ehk Hispaania liiga kuum mängumees ka Eesti koondist abistama tulla. „On teada, et Baskonia ei ole koondiste juurde lubamises väga abivalmis meeskons, aga äkki ikka õnnestub asjad ära rääkida,“ sõnas Sõber.