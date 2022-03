INTERVJUU | Noorena palju medaleid võitnud Rene Zahkna: see hakkas seest sööma, kui nägin, et tase jääb seisma

VISA HING: Kehv võistlus teeb tuju halvaks, kuid Rene Zahkna ei kavatse lihtsalt leppida, et ta on MK-sarja kontekstis nõrk suusataja. Foto: Karli Saul

Laskesuusataja Rene Zahkna (27) võitis noorte ja juunioride klassis tiitlivõistlustelt kotitäie medaleid, kuid täiskasvanuna on tema parim individuaalne tulemus MK-sarjas 17. koht. Tohutu kontrast. On olnud perioode, kus üks pettumus ajab teist taga ning ta on läinud starti juba ette kaotanuna. Ometi pole sportlasehing lubanud lõplikult alla anda, vaid on leidnud ikka ja jälle motivatsiooni.