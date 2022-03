JABUR: paralümpialt minema löödud Venemaa korraldab Hantõ-Mansiiskis oma paralümpia 

Ostus tuli peale seda kui venelased löödi Pekingist minema. Peale Venemaa sissetungi Ukrainasse leidis rahvusvaheline paralümpiakomitee esialgu, et Venemaa ja Valgevene sportlased võivad Pekingis võistelda rahvussümboolikata ja neutraalsete sportlastena. 4. märtsil pöörati otsus ringi, sest mitmed rahvuslikud komiteed, võistkonnad ja sportlased ähvardasid mitte võistelda ning see ohustas mänge. Samuti läks olukord olümpiakülas pingeliseks, mistõttu polnud võimalik sportlaste turvalisust kindlustada.

Hantõ-Mansiiskis on kavas kuus ala: murdmaasuusatamine, laskesuusatamine, jääkeegel, lumelauasõit, mäesuusatamine ja jäähoki. „Võistlused peetakse Venemaa riigilipu all ja hümni saatel,“ lisas Jugra kehakultuuri- ja spordijuht. See annab venelastele võimaluse kuulata üle pika aja oma hümni, sest olümpial oli selle esitamine varasemate dopingu juhtumite pärast keelatud. Nii kuulnuks Venemaa sportlased Pekingi auhinnatseremooniatel Pjotr ​​Tšaikovski esimest klaverikontserti.