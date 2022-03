Tartu võttis Eesti-Läti liigas olulise võidu. Rosenthal: „Kui kõik hakkavad enda eest mõtlema, lähevad asjad alla.“ 

Tartu alustas kohtumist vägevalt, kui Braxton Hugginsi viie ja Adomas Drungilase nelja silma abil pääses meeskond vähem kui kahe ja poole minutiga ette 9 : 2. Tihedat kaitset näidanud tartlased jätkasid hästi ning võitsid avaveerandi lausa 25 : 11. Teise neljandiku alguses juba 17 silmaga juhtima asunud tartlased seejärel kangestusid ning pikemale puhkusele mingi seisult 44 : 38.

Neljanda veerandi alguses jõudis Eesti-Läti liiga 12. sats Liepaja nelja punkti kaugusele, aga siis rebis Tartu Hugginsi, Emmanuel Wembi ja Robin Kivi korvidest taas ette kümnega. Kodumeeskond tüüris võidusadamasse skooriga 78 : 71.

23st kaugviskest vaid kolm tabanud Liepaja poolel tõid Karlis Silins ja Roberts Krastins 14 silma. Tartu parimatena tõid Kivi 16, Huggins 13 ning Rosenthal 12 punkti, viimane andis lisaks kuus korvisöötu, aga siiski polnud mäng liialt ladus.

„Meil on mängijate vahel ebakõlasid. Mõnikord on kõik jumala hästi. Kui kõik hakkavad enda eest mõtlema, lähevad asjad alla. Aga treener tegi selgeks, et kõik peavad mängujuhtist aru saama,“ lausus Rosenthal.

Korvpallurite hooaja lõpu graafik on päris tihe, sest lisaks Eesti-Läti liiga matšidele toimub kohaliku meistriliiga lisavoor. Samuti rassis Rosenthal kaks mängu koondises. „Ma noor mees ja pean jõudma. Eks see hakkab füüsilisele, aga ise valisin selle spordiajal ja see meeldib mulle. Küll ma ära kannatan,“ leidis ta.

Tartul on sarnaselt kaheksandat kohta hoidva Rapla Avis Utilitasega üheksa võitu, aga viimased on pidanud kolm matši vähem. Samas kaotas Rapla kuu alguses oma suurima tähe Jaron Martini, kes jääb kämbaluu murru tõttu ligi kümneks nädalaks palliplatsile eemale, mistap on Tartul väike lootus ise kaheksandaks tõusta.