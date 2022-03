Paide alistas raskustega Legioni, Levadia kukkus karikasarjast välja. Vladimir Vassiljev: „Jumal pööras meile selja.“  

Sealjuures sõlmis mängija ametlikult lepingu alles täna. Flora juhendaja Jürgen Henni sõnul polnud Tamme algkoosseisu panemine keeruline otsus. „Tahtsime, et ta kohe saaks mängu sisse ja oleks järgmisteks liigamängudeks valmis. Mõtlesin, et tegu on hea mängijaga, küll ta toime tuleb,“ selgitas peatreener Soccerneti ülekandes.

Henni tõdes peale matši, et tunne on väga hea. „Levadia polnud meid viimastes mängudes võitnud, aga tulemused olid nende jaoks soodsad. Vahet pole, kus [sarjas] Flora ja Levadia mängivad, need matšid on olulised. Täna tõi võidu tahe. Esimesel poolajal jäi meil sellest puudu, teisel poolajal olime näljasemad ja lisaks oli korralik plaan standarditeks,“ selgitas ta.