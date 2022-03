LÄBIKUKKKUMINE! PSG ässad Messi, Mbappe ja Neymar langesid meistrite liigast välja. „Kaitsesuunal on asi kohutav, sest kolm meest longivad ja hoiavad energiat rünnakuteks.“  

„Kaitsesuunal on asi kohutav, sest kolm meest longivad ja hoiavad energiat rünnakuteks. Ideaalis peaks kedagi neist ohverdama või sundima neid tööd tegema. Aga kuidas sa nõuad seda, kui nad pole seda iial teinud?“ arutleb ta. Siinkirjutaja panustas detsembris saunaõhtul paari pudeli kange Westonsi siidri peale, et PSG võidab meistrite liiga tiitli, sest ühel hetkel võiks Messi, Neymari ja Mbappe trio toimima hakata. Andri tõdes juba enne kohtumist, et minu toonane kihlvedu polnud kuigi tark. „PSG on siiani lappes. Mauricio Pochettino ajas Messit pikalt vormi, siis vajas sama Neymar. Kui nad said lõpuks kolmekesi väljakule oli asi jube.“