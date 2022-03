ÕL PEKINGIS | Vangi langenud isa ja puruks pommitatud maja – sõjaõudused segavad Ukraina sportlasi 

19aastase Anastasia Laletina debüüti paralümpial on seganud südamevalu vaenlase kätte vangi langenud isa pärast.

Hiinlased on koduselt Pekingi paralümpialt võitnud seni 31 medalit, neist 10 kuldset. Medalite arvult teine riik on Ukraina 19 aurahaga, millest kuus on olnud kullakarda. Vaatamata säravatele tulemustele ei pääse ukrainlased aga üle ja ümber kodumaal möllava sõja õudustest.