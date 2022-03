Venemaa ja Valgevene tennisetähed tunnevad ukrainlastele kaasa: saame aru, miks me neutraalse lipu all võistleme 

Medvedev kuulub nende Venemaa sportlaste hulka, kes on sõja vastu. Hiljuti eemaldas ta oma Instagrami profiililt Venemaa lipu ja aktsepteerib ka seda, et peab igapäevaselt mängima neutraalse lipu all. Siiski on ta avaldanud lootust, et karistus on ajutine.

„Sel teemal on alati raske rääkida, sest ma tahan mängida tennist ja seda erinevates riikides,“ vahendas tema sõnu BBC. Peagi saab Medvedev väljakule joosta USAs, kus toimub aasta esimene Masters ehk Indian Wellsi turniir. „Ma tahan teha oma spordialale reklaami.“

Mitmed suured rahvusvahelised alaliidud on tõmmanud Venemaa ja Valgevene sportlaste võistlemisele kriipsu peale. Medvedev loodab, et tennis seda ei tee. „Seni on sellise otsuse vastu võtnud peamiselt meeskonnaalad. Tennis on ilmselt üks maailma kõige individuaalsemaid spordialasid. Kõik elavad üle maailma laiali ja treenivad omaette. Kunagi ei tea, aga loodetavasti tennis sellist otsust vastu ei võta.”

Arina Sabalenka Foto: Jayne Kamin-Oncea / USA Today / Scanpix

Kui meeste tennises on maailma esireket venelane, siis naiste seas juhib edetabelit Austraalia tennisist Ashleigh Barty. Kuivõrd aga ei Bartyt ega tšehhitari Barbora Krejcikovat pole Indian Wellsis kohal, siis on esimese asetusega valgevenelanna Arina Sabalenka.

Sabalenka sõnas, et Ukraina kolleegid pole tema peale kordagi viltu vaadanud, aga mängijate omavaheline suhtlus pole viimasel ajal enam päris tavapärane. „Mul on väga kahju neist ukrainlastest, kes on sõja tõttu oma kodu kaotanud. Ma loodan, et olukord rahuneb võimalikult ruttu, aga kahjuks pole see minu kätes.”