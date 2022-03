Eigo Kaljurand | Välja võimalus, Tamme naasmine, Levadia noored ning teised üleminekuakna viimase nädala võitjad ja kaotajad 

Kaotajad: Levadia pingimängijad ja noored. Tiimi spordidirektor Tarmo Kink rääkis ühe panustamiskontori saates, kuidas tal on väga raske noori Levadiasse meelitada. Väidetavalt napsab nina alt kõik talendid endale Flora, kellel on side jalgpalliliidu ja koondiste treeneritega. Võimalik, et see on tõesti nii. Aga Levadia tõi viimasel nädalal satsi keskpoolkaitsjad Mihkel Ainsalu ja Bogdan Vaštšuki ning soccerneti andmetel lisandusid Ukrainast tipuründaja Oleksi Hobolenko ja äärepoolkaitsja Artjom Štšedrõi. Praeguste Levadia noorte võimalus mingeidki minuteid saata muutus nullilähedaseks. Kui mul oleks kodus 16aastane talent, keda tahavad nii Flora kui Levadia, siis jääb vägisi mulje, et esimeses on tal võimalus läbi lüüa ning teises eelistatakse igal võimalusel mängijaid Ukrainast ja Balkanilt.