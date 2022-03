Viljar Voog | Eesti koondise 10. koht paraolümpial on hea tulemus, aga kurlinguturniiri ei saa (veel) pidada õnnestunuks 

Lätlasi kaks korda rohkem

Paralümpia kokkuvõttes sai Eesti seega 10. koha. Võiks ju öelda, et pole paha tulemus, kuid nii mitu matši läksid rumalate vigade tõttu käest – kõige rohkem on kahju kaotustest USA-le ja nelja parema sekka jõudnud Rootsile. Ka sportlased ise olid vähemalt kolmapäeva õhtul, kui kaotus Kanadale purustas ka matemaatiliselt unistuse poolfinaalist, silmnähtavalt pettunud. Võidetavaid mänge oli rohkem, kui lõpuks tabelisse kantud võite ja tegelikult võinuks heidelda medalitele.

Samast vaimust oli kantud ka Õhtulehe turniirikajastus läbi nädala. Kuna matšid on suuresti olnud tasavägised, siis kaotuste puhul on tulnud juhtida tähelepanu võtmehetkedele, kus need nihu läksid. Kohati olles sealjuures võib-olla ebaõiglaselt kuri kapten Andrei Koitmäe peale, aga kahjuks on see tema võetud rolli taak – viimase viskaja (eba-) õnnestumistest sõltub paratamatult palju.