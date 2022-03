GALERII | Eesti laskesuusatajad jäid kodupubliku hõigete kiuste punktikohalt välja. Zahkna: peale haamrit hakkas kaotust hullult kogunema 

Stabiilselt 2–5 meetrit sekundis puhunud tuul tähendas, et meestel lasketiirus probleeme polnud ning esikümnesse jõudnud sportlastest üheksa läbisid võistluse puhaste paberitega. Kõik märgid tõi alla ka Rene Zahkna, aga sõitjat temast polnud (76. suusaaeg). „Pärast õnnestunud Kontiolahti teadet sain arvatavasti peale võistlust külma ja nina läks tatiseks. Tegelikult olen 80% ära taastunud, aga mingi nõrkus on sees. [Eilsel] lahtitõmbel oli kõik hästi. Natuke vaagisin küll, kas tulla starti. Aga motivatsioon on nii suur, et tulen ka pisivigade puhul starti,“ lausus 55. koha (kaotust võitjale +2.09,1) saanud laskesuusataja.