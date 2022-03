MÄNG HALLIS ALAS: kas Mercedese vormelite uus disain on seaduslik? „See on reeglite ekstreemne tõlgendus.“ 

Tänasel päeval vormel 1 spordisuuna juhina töötav Ross Brawn tunnistab, et hõbenoolte disain tuli neile üllatusena. „Pole kahtlust, et Mercedese kontseptsiooni me ei osanud oodata. See on reeglite ekstreemne tõlgendus,“ ütles Brawn F1 TVle antud intervjuus. „Paratamatult selle tõlgenduse üle tuleb vaidlusi. Uute reeglite puhul on see paratamatu. Isegi kui me üritame sulgeda tagauksi, ja uskuge mind, oleme sulgenud neid sadu, suudavad vormel 1 meeskonnad välja tulla äärmuslike uuendustega.“