Kalju pääses karikasarjas poolfinaali ja sai seal soodsa loosi. Järvelaid: graafik pole lihtne, aga see käib professionaalse spordi juurde 

Teisipäeval-kolmapäeval madistasid karikasarjade veerandfinaalides omavahel meistriliiga klubid, kus edasipääsu kindlustasid Tallinna Flora, Paide linnameeskond ja Narva Trans. Neljandas paaris kohtusid täna Taavet ja Koljat, sest Eesti tippsats Nõmme Kalju võõrustas Esiliiga B klubi Tabasalu JK.

Kohtumises üllatust ei sündinud. Karikasarjas eelnevalt Maarjamäe Vigri ja Pärnu Jalgpalliklubi konkurentsist lülitanud ning seejärel Vastseliinalt saadud loobumisvõiduga veerandfinaali pääsenud Tabasalu võttis esimese palli võrgust juba neljandal minuti, kui jala sai valgeks Pavel Marin.

Kümnendal minutil viis Kaspar Paur meistriliiga möödunud hooaja neljanda satsi ette juba 2 : 0 ning mõlema mehe teiste tabamuste abil läks Kalju puhkama seisult 4 : 0. Kalju äärekaitsja Henri Järvelaid tunnistas, et matš kulges nende plaani põhjal. „Läksime Tabasalu vastu täie professionaalsusega ja me ei tahtnud neid alahinnata. Kiire avaväravaga täitsime oma eesmärgi ja peale seda oli asi meie kontrolli all. Kõrvaltvaatajana võis tunduda, et võtsime rahulikult, aga tegelikult ei tohi jalga gaasipedaalilt võtta ja mängisime sama innuga edasi,“ lausus ta.

Teisel poolajal kindlustasid Kaljule 7 : 0 võidu Aleksandr Volkovi, Nikita Komissarovi ja Mihhail Babitšau väravad. Kui Kalju sai veerandfinaalis võimalikest kõige hõlpsama vastase, siis neljapäeva hommikuses poolfinaalpaaride loosis vedas neil niisamuti. Triost Flora, Paide ja Trans, said nad vastu viimase.

Kalju või Trans kindlustavad karikavõidu puhul pääsme konverentsiliigasse ja saavad näpud külge sellega kaasnevatele eurorahadele. Igal muul juhul saab koha möödunud hooajal meistriliigas kolmandana lõpetanud Paide. Poolfinaalid mängitakse mai alguses, võitja selgub 21. mail.

Eddie Cardoso hoolealuste hooaja alguse graafik on üsna tihe. Eelmisel päevapäeval madistasid nad Paidega, täna Tabasaluga ning selle nädala lõpus kohtub Kalju Pärnu Vaprusega. „Meil on kõik asjad kiirelt taastumiseks olemas – jäävannid ja teraapiad. Saame hakkama. See pole lihtne, aga käib professionaalse spordi juurde.“