Valitsev Eesti võrkpallimeister alustas poolfinaalseeriat kindla võiduga. Orav: „Tartul on kõik täisprofid, meil olid täna platsil kõik tööinimesed.“ 

Kohtumisele niigi favoriidina vastu läinud Tartu elu tegi lihtsamaks see, et Selveri poolelt jäid hüppeliigese trauma tõttu eemale põhimehed Denis Losnikov ja Mihkel Varblane. Nii kasutas külaliste peatreener Andres Toobal ühe nurgaründajana igapäevaselt diagonaalina tegutsevat Mihkel Nuuti, Varblast asendas Helger Hääl. Kahes esimeses geimis said tallinlased 19 punkti. Natuke tasavägisem oli kolmas geim, kus Selver tuli suurest kaotusseisust välja, aga jäid pidama 21 silmale.

Samal teemal Võrkpall Kihlatuga Belgiasse kolinud Eesti koondislane: meil oli algusest peale kokku lepitud, et Ingela tuleb kaasa! Tartu meeskonna libero Rait Rikberg ütles mängujärgses teleintervjuus, et ta pole esitusega rahul. „Vastastel oli mitu põhitegijat puudu. Kindlasti tahaksime näidata tänasest paremat mängu. Ma väidan, et oma blokiga me täna hakkama ei saanud ja sellest seeriast kolme mänguga edasi minekuks on vaja oma mängu kõvasti parandada, eriti kui nad on täiskoosseisus,“ vahendas volley.ee Rikbergi sõnu. „Probleem pole ainult blokis, vaid ka muudes lahendustes.“

Võitjate poolel tõi Valentin Kordas 16 (+14) ning Martti Juhkami ja Albert Hurt mõlemad 15 punkti (vastavalt +10 ja +11). Selveri parimana 16 silma (+10) kogunud Oliver Orav tõdes, et harjumine uue sidemängija Karel Ellermaaga ei suju veel õlitatult, kuid sellega tegeletakse trennides.

„Karel mängib mängu, mis pole mulle loomupärane – kiired tõsted ja rohkem nikerdamist. Aga mina löön kõrgelt ja kõvasti,“ sõnas Orav ja lisas, et vastas on pisut teisest klassist meeskond. „Tartul on kõik täisprofid, meil olid täna platsil kõik tööinimesed. Nad on grammi võrra igas elemendis paremad. Meil on ehk koduväljakul rohkem õnne, mõned serviseeriad rohkem sisse ja ehk on varianti.“