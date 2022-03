Hea mängu teinud Kriisa aitas Arizona poolfinaali, kuid sai vigastada. Tiimikaaslane: loodame, et Kerr naaseb peagi, sest vajame teda 

Hetkeseisuga pole teada, kui tõsine on Kriisa vigastus. Ka Arizona peatreener Tommy Lloyd jäi olukorda kommenteerides nõutuks. „See on mingisugune hüppeliigese nikastus. Mul pole selle tõsidusest vähimatki aimu,“ tõdes ta pärast mängu ajakirja Sports Illustrated vahendusel.

Samuti ei teadnud juhendaja, kas tagamängija saab turniiril veel osaleda: poolfinaal Colorado vastu toimub juba reedel ning finaal on kavas laupäeval. „Mõistagi tegi see meie olukorra raskeks. Peame tunde järgi vaatama, ma ei hakka praegu otsuseid tegema,“ sõnas Lloyd.

Ilmselt on Arizona meeskonnal praegu palju küsimusi. Isegi, kui Kriisa peaks imekombel finaaliks tervenema, kas tasub neil temaga riskida? Pac-12 konverentsist on tähtsam NCAA turniir, mis algab 13. märtsil ning kuhu pääseb 68 meeskonda. USA TODAY Sportsi andmetel tagab Arizona selleks esimese asetuse.

Kriisa, kes on meeskonna liider tulemuslike söötude (4,9 mängu kohta) ja tabatud kaugvisete (kokku 78, keskmiselt 2,5) arvestuses, on Arizonale mõistagi oluline lüli. Lisaks toob ta igas matšis keskmiselt 10,1 punkti.

Tiimi suurim skoorikütt Benedict Mathurin loodab, et Kriisa saab peagi palliplatsile naasta. „Kerr on meeskonnale väga tähtis. Ta on meie [parim] mängujuht ning tal on tiimile suur mõju. Kui ta on meiega, siis mängime hästi,“ sõnas Arizona mängu kohta keskmiselt 17,3 punkti toov tagamängija. „Saagu, mis saab, kuid loodame, et ta naaseb peagi, sest vajame teda.“