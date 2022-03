VIDEO | Venemaal moodustasid mängijad enne matši Z-tähe, selles osales ka Soome staar 

Muu maailma jaoks on Z-täht valdavalt kujunenud sõda ja Ukrainasse sissetungi toetavaks sümboliks. Venemaal saadakse teistmoodi aru: see tähistavat hoopis võitu ja rahu. Sestap arvasid venelased, et kohaliku jääpalliliiga matši eel on hea mõte rivistada mängijad jääle Z-tähe kujuliselt. Seal seda mõistagi keegi pahaks ei pannud, küll aga on kriitika alla sattunud Soome koondise staar Tuomas Määttä, kes osales samuti ettevõtmises.