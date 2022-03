Prantsusmaal jäi MK-etapi kvalifikatsioon ära, Sildaru pääses automaatselt finaali 

Finaal algab laupäeval Eesti aja järgi kell 13.30. Tegu on hooaja eelviimase etapiga. 20aastane Sildaru on MK-sarjas pargisõidu arvestuses liider, tal on koos 200 punkti. Eestlannale järgnevad Šveitsi suusataja Sarah Höfflin 160 ja kanadalanna Megan Oldham 136 silmaga. Hooajale pannakse punkt 26. märtsil Šveitsis Silvaplanas.