Avo Keel võtab vastu uue huvitava ameti: „Päris kuu pealt pole ma kukkunud!“ 

„Ega vägisi keegi sellistele kohtadele ei lähe,“ nentis Keel, et võttis pakkumise vastu hea meelega. „Eks mul on karjääris hetki, kui vedru on pingule tõmmatud, aga protsess on vaja teha ja nüüdseks ongi tehtud,“ lisas Keel. Ta rääkis, et kuigi abikaasaga tuli uut pakkumist läbi rääkida, jäi teine pool nõusse, et Avo võib minna väljamaale. „Abikaasa jääb suuremat raskust siin Eestis kandma, aga leidsime uue koduklubiga ühised tingimused, et temast saab tihe külaline,“ sõnas Keel.