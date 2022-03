Susan Külm – sitke naine, kes jätkas unistuse poole püüdlemist ka pärast suusarajal kokkukukkumist 

SIHIKINDEL: Susan Külm on tagasilöökide kiuste sporditeed jätkanud ja tegi reedel Otepää MK-etapil elu parima suusasõidu.

Elu parimat hooaega tegev Susan Külm (25) on üks sitke Eesti naine, kelle spordikarjäär on korduvalt rippunud juuksekarva otsas. Näiteks kolm talve tagasi arenes terviseprobleem nii kaugele, et ta kukkus Šveitsis Lenzerheides IBU karikasarja etapi võistluse ajal suusatades kokku ning pidi kevadel treenimist alustama nullist.