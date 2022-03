Kas NBA drafti avavalikuks tõuseb 213cm pikkune kõrend, kes jäi kahes viimases mängus Matthias Tassiga hätta? 

Juunis toimuva NBA drafti eel on suurim küsimärk ennenägematute võimetega Chet Holmgren, kes on kõigi märkide järgi top3 valik. 213cm pikkune ameeriklane on palliga osav, hea viskekäega ning Gonzaga ülikooli ridades oblokeerinud mängudes keskmiselt ligi neli vastaste viset. Aga temaga on üks suur mure – ta kaalub vaid 88 kilo ehk viimase kahe nädala jooksul on temaga korvi all kahel korral põrandat pühkinud eestlane Matthias Tass. Hoolimata sellest hindavad NBA klubid Holmgreni väga kõrgelt. Miks?